Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung

Speyer (ots)

Speyer - Wechselseitige Körperverletzung (10/2807)

Am 27.07.2022 gegen 22:49 Uhr kam es zwischen einer 7-köpfigen Personengruppe und einem 54-jährigen Mann zum Streit am Heinrich-Lang Platz. Ursächlich war die Lautstärke der Gruppe. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu Beleidigungen, die von dem 54-Jährigen ausgingen. Dieser schlug danach auf die Gruppe ein und verletzte mehrere Personen leicht. Sie erlitten Rötungen an den Armen und zeitweise Schmerzen. Ein 22-Jähriger versuchte sich mit einem Kinderbaseballschläger zu verteidigen, er traf den Aggressor jedoch nicht. Die Beamten stellten den Baseballschläger sicher. Gegen den 54-Jährigen und den 22-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Alle Beteiligten wurden zur Ruhe ermahnt und des Platzes verwiesen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell