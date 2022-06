Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tuningkontrolle Polizeiinspektion Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag den 12 Juni 2022, wurde durch die Polizeiinspektion Zweibrücken, gemeinsam mit Kräften der Polizeidirektion Pirmasens, Polizeidirektion Kaiserslautern und der Zentralen Bußgeldstelle Speyer eine Kontrollmaßnahme mit dem Schwerpunkt "Technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen" durchgeführt. Zeitgleich fand hierzu eine entsprechende Tuningveranstaltung "Tuningavenue 1.0" im Bereich der Gestütsallee in der Innenstadt Zweibrücken statt.

Insgesamt wurden hierbei zirka 80 Fahrzeuge überprüft. Bei 38 Fahrzeugen konnten solch erhebliche Mängel festgestellt werden, welche ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Die Weiterfahrt wurde den entsprechenden Fahrzeugführern untersagt. Weiterhin wurden mehrere Strafverfahren hinsichtlich Urkundenfälschung und Betrug eingeleitet, da unter anderem entsprechende Gutachten für Anbauteile gefälscht wurden. Bei einem Fahrzeugführer konnten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, diesem wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.|pizw

