Polizei Hagen

POL-HA: Wechselgeld in der Innenstadt innerhalb von fünf Minuten gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 12.04.2023, räumte ein 30-Jähriger gegen 19:15 Uhr seinen Verkaufsstand an der Kampstraße Ecke Elberfelder Straße ein. Eine Börse mit Wechselgeld legte er samt einer privaten Tasche in einen Transporter. Die Tageseinnahmen wurden bereits zuvor abgeholt. Während er zusammenpackte, ließ er den Transporter für nicht mehr als fünf Minuten außer Acht. Diese Zeit genügte Gaunern, um die Tür des LKW zu öffnen und die Tasche, sowie die Geldbörse zu entwenden. Sie entkamen unerkannt mit einem niedrigen, dreistelligen Geldbetrag, einem Handy und Checkkarten. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise zu den Dieben unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

