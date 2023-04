Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin verhindert Diebstahl - Jugendliche versuchen Gartengeräte zu entwenden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Hohenlimburger Straße sah eine Zeugin am Mittwoch (12.04.2023) gegen 18.35 Uhr fünf unbefugte Personen in einem Garten. Hierbei handelte es sich um männliche Jugendliche, die augenscheinlich versuchten Gartengeräte zu entwenden. Darunter unter anderem einen Laubbläser, der jedoch zurückgelassen wurde, als die Minderjährigen die Zeugin bemerkten. Sie flüchteten über den Fußweg (am Skaterpark) in Richtung Jahnstraße.

Ein weiterer Zeuge konnte die Gruppe bis zu einem Supermarkt in der Bahnstraße verfolgen, dort verlor er sie jedoch aus den Augen. Der Mann konnte angeben, bereits an der Tankstelle an der Hohenlimburger Straße auf die Jugendlichen aufmerksam geworden zu sein. Dort seien sie durch den Verkaufsraum geschlichen und hätten sich die Ware angeschaut und auch angefasst. Entwendet worden sei jedoch nichts. Anschließend seien die Heranwachsenden auf die andere Straßenseite zu einem Imbiss gegangen. Sie schlichen um den Wagen herum. Alle Jugendlichen seien etwa zwischen 10 und 14 Jahre alt gewesen. Einer der Tatverdächtigen hatte dunkle Haare, die bis zu den Ohren reichten sowie einen Mittelscheitel und trug eine blaue Jeans sowie eine schwarze Daunenjacke. Eine andere Person hatte eine grüne Jacke an, ein anderer männlicher Tatverdächtige eine schwarz-weiße Jacke. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell