Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht - weitere Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Christian-Rohlfs-Straße beging eine unbekannte Person eine Verkehrsunfallflucht. Am Dienstag (11.04.) gegen 19.55 Uhr fuhr ein Lieferwagen rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen geparkten Opel Corsa. Ein 23-Jähriger beobachtete den Unfall und sah, dass der weiße Kastenwagen ohne stehen zu bleiben in Richtung der Lange Straße davonfuhr. Der Zeuge gab an, dass das Fahrzeug ein Hagener Kennzeichen hatte. Er erinnerte sich zudem an drei Zahlen, weitere Angaben zum Kennzeichen konnte er jedoch nicht machen. Das Fahrzeug verfüge außerdem über ein "Lüftungsteil" auf dem Dach. Die Polizei suchte im Nahbereich nach dem flüchtigen Fahrzeug, konnte es jedoch nicht ausfindig machen. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Der Sachschaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt.

Leider kommt es immer wieder zu Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei Hagen weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Unfallflucht der Straftatbestand des §142 des Strafgesetzbuches erfüllt wird.

Bei den Ermittlungen der Polizei ist es wichtig, dass sich Zeugen, wie im geschilderten Fall geschehen, an so viele Details wie möglich erinnern. Sofern sichtbar, sollten Sie sich das Kennzeichen notieren und weitere Details einprägen. (arn)

