POL-HA: Öffentlicher Bücherschrank angesteckt - 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 11.04.2023, beobachtete eine Zeugin gegen 23:30 Uhr eine auffällige Personengruppe aus Jugendlichen am Helfer Marktplatz. Zuvor hatte sie Feuerwerkskörper wahrgenommen. Wenig später stand ein öffentlicher Bücherschrank in Flammen. Neben ihm standen noch immer zwei Gestalten aus der Gruppe. Die herbeigerufenen Polizisten näherten sich den Personen. Als diese die Beamten sahen, nahmen sie Reißaus. Ein Tatverdächtiger in einem auffällig roten Jogginganzug flüchtete über eine Metalltreppe bis in die Louise-Schröder-Straße. Dort konnte ein Polizist ihn zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. In der Hosentasche des Jogginganzuges befand sich ein Feuerzeug. Die Beamten nahmen den mit fast 0,9 Promille betrunkenen 18-Jährigen in Gewahrsam und legten eine Anzeige wegen Brandstiftung vor. Die Hagener Feuerwehr löschte den Brand. (hir)

