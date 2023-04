Polizei Hagen

POL-HA: Polizist in Freizeit beobachtet Drogendealer

Hagen-Mitte (ots)

Ein Polizist aus Hagen beobachtete am Dienstag (11.04.) in seiner Freizeit, wie ein polizeibekannter Dealer in der Bahnhofstraße gegen 15.10 Uhr Drogen verkaufte. Als der Beamte den 24-Jährigen ansprach, versuchte dieser in Richtung Graf-von-Galen-Ring zu flüchten. Der Polizist unterband den Fluchtversuch und hielt den Dealer fest. Dieser leistete daraufhin Widerstand und versuchte sich durch ziehen sowie um sich schlagen, aus den Haltegriffen des Beamten zu lösen. Der Polizist konnte den Mann bis zum Eintreffen von Unterstützungskräften fixieren.

Bei dem Widerstand fiel eine Tüte zu Boden, in der sich insgesamt 23 Verkaufseinheiten Cannabis in Druckverschlusstütchen sowie eine Verkaufseinheit mit Tabletten, vermutlich Ecstasy, befanden. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die Polizisten brachten den 24-Jährigen, der ein Bereichsbetretungsverbot für den Hagener Bahnhofsbereich hat, zur Polizeiwache. Er hatte neben den Betäubungsmitteln Bargeld sowie ein Handy bei sich. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Einsatzkräfte den Drogendealer vorläufig fest. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. (arn)

