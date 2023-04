Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt absichtlich in Auto eines Hageners

Hagen-Haspe (ots)

In der Rolandstraße fuhr eine Hagenerin am Dienstag (11.04.) nach einem Konfliktgespräch absichtlich in das Auto eines 35-Jährigen. Gegen 21.30 Uhr stritt sich die 26-Jährige zunächst verbal mit dem Mann auf der Straße. Nach dem Wortgefecht eskalierte die Situation jedoch weiter. Die aufgebrachte Hagenerin stieg wütend in ihr Auto und rammte schließlich den Renault des 35-Jährigen. Sie fuhr mit ihrem eigenen Auto in Richtung Schützenstraße davon. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 26-Jährige keinen Führerschein hat. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

