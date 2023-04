Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungserfolg - Schaufenstereinbrecher in Untersuchungshaft

Hagen-Mitte (ots)

Ostermontag (19.04.) gegen 8.20 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei einen Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Kampstraße. Die Frau hatte ein Scheibenklirren gehört und sah einen Mann über die Bergstraße in Richtung Konkordiastraße weglaufen. Er trug dabei zwei Kartons unter dem Arm. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den polizeibekannten Mann aufgrund der guten Personenbeschreibung am Bergischen Ring an der Unterführung an der Sporthalle stellen. Der 30-Jährige trug seine Beute, ein Headset und eine Bluetooth-Lautsprecherbox, noch bei sich und wurde vorläufig festgenommen.

Durch die Kriminalpolizei konnte ermittelt werden, dass der Mann in den vergangenen Wochen zahlreiche Schaufenstereinbrüche beging. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl. Der unter dringendem Tatverdacht stehende Hagener befindet sich nach einer Vorführung nun in Untersuchungshaft. (arn)

