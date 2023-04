Polizei Hagen

POL-HA: Ältere Dame wird Opfer eines Trickdiebstahls

Hagen-Boele (ots)

Mittwoch (12.04.) wurde eine Seniorin in der Stormstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Die 83-Jährige ließ gegen 15 Uhr einen fremden Mann in ihre Wohnung, der angab, den Wasseranschluss mit ihr überprüfen zu wollen. Er forderte sie auf in das Badezimmer zu gehen. Als sie losging, sei die Wohnungstür einen Spalt weit offen geblieben. Im Bad habe der Unbekannte ihr gesagt, sie solle die Duschbrause anstellen. Der Aufforderung kam die 83-Jährige nach. Irgendwann sei der Unbekannte aus dem Badezimmer gegangen und habe die Tür hinter sich so weit zugezogen, dass diese nur noch einen Spalt weit offen stand. Dadurch war der Seniorin der Einblick in den Flur der Wohnung versperrt. Erst nach mehreren Minuten verließ auch die 83-Jährige das Badezimmer - der fremde Mann war bereits weg. Die ältere Dame stellte anschließend fest, dass diverser Schmuck in ihren Schränken fehlte. Der Mann, der sich in der Wohnung befunden hatte, konnte wie folgt von ihr beschrieben werden: ca. 40 bis 50 Jahre, ca. 165 cm groß, kurze blonde Haare, dünne Statur hochdeutsche und akzentfreie Aussprache, bekleidet mit Pullover und Jeanshose.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Betruges ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (arn)

Warnung und wichtige Hinweise der Polizei:

- Bitte lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Öffnen Sie Unbekannten nicht die Tür - benutzen sie nach Möglichkeit die Türsprechanlage und nutzen sie vorhandene Ketten, um Unberechtigten den Zugang in Ihr Zuhause zu erschweren.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihr Zuhause, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder wenn diese zuvor von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Sie haben ein schlechtes Bauchgefühl? Vertrauen Sie diesem. Rufen Sie im Zweifelsfall andere Personen hinzu (Nachbarn, Familienangehörige, Freunde usw.), die Ihnen in der Situation helfen.

- Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese brauchen!

- Verständigen Sie im Notfall immer die Polizei - die Notrufnummer lautet 110

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell