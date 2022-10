Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: Einbruch in Mehrfamilienhaus; Zeugen gesucht

Neidenstein (ots)

In ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße wurde am Sonntag, zwischen 13.50-20.50 Uhr eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen dürften der oder die Täter über die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses in die Erdgeschosswohnung eingedrungen sein. Zunächst wurden Türen Schränke der Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Ob und wie viel Schmuck entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Auch in die Wohnung im ersten Obergeschoss drangen die Täter ein. Ob sie dort Beute machten, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 zu melden.

