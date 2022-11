POL-HB: Nr.: 0701--Bewaffnete Täter überfallen Tankstelle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Gastfeldstraße Zeit: 07.11.22, 17.35 Uhr Ein Vorfall am Montagabend mit einem mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund in einem Supermarkt in der Neustadt rief den Staatsschutz der Polizei Bremen auf den Plan. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen hierbei auch nach einem wichtigen Kunden. In Internetbeiträgen wurde ein Vorfall gepostet, wonach in den Abendstunden ...

mehr