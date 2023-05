POL-LB: Renningen-Malmsheim: Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht auf den 1. Mai sägten bislang unbekannte Täter gegen 03:45 Uhr den Maibaum auf dem Marktplatz um. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Feuerwehr Magstadt war mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann zur Bergung des Baums im Einsatz. Die anschließende Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

mehr