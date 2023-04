Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch, den 26.04.2023 bis zum darauffolgenden Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in Hausen an der Würm eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang indem diese zwei Fenster zerstörten. Anschließend entwendeten sie mehrere Gegenstände. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

