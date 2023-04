Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 17:40 Uhr und 23:20 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Ortskern von Kornwestheim ein. Auf der Westseite des Gebäudes schlug der Täter auf Höhe des Fenstergriffs ein Loch in die Fensterscheibe und hebelte diese anschließend auf. Der Täter durchsuchte alle Räumlichkeiten und öffnete dabei sämtliche Schubladen sowie Schränke. Es wurde Bargeld in Höhe von circa 100 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell