Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannter macht sich nach Unfall mit Kind aus dem Staub

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (27.04.2023) ereignete sich gegen 18.00 Uhr im Fasanenweg in Freiberg am Neckar ein Unfall zwischen zwei Radfahrenden. Eine achtjährige Radlerin war auf dem Fuß- und Radweg, der die Goethestraße und die Artur-Benseler-Straße verbindet, in Richtung der Artur-Benseler-Straße unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Artur-Benseler-Straße befindet sich eine weitere, aus der Sicht des Kindes von rechts kommende Einmündung. Ein bislang unbekannter Radfahrer bog aus dieser nach links in die Richtung Goethestraße ab, wobei er das Mädchen vermutlich übersah. Die Achtjährige stürzte in der Folge. Ob es zu einer Berührung der beiden kam, ist derzeit nicht geklärt. Der unbekannte Mann hielt nach dem Unfall an und entschuldigte sich, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, obwohl das Mädchen weinend am Boden saß. Sie beschrieb den Unbekannten als etwa 190 cm groß und sehr schlank. Es soll eine Glatze haben und trug eine schwarze, kurze Radlerhose. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

