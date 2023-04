POL-LB: Erdmannhausen: Toyota zerkratzt - 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag (27.04.2023) gegen 07.40 Uhr in der Salzäckerstraße in Vaihingen an der Enz ein historischer Kleinstwagen der Marke Steyr-Puch in Brand. Ein 53-Jähriger und zwei 36 und 60 Jahre alte Männer konnten das Feuer, das im Motorraum ausgebrochen war, mittels eines Feuerlöschers ersticken. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz war ...

