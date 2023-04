POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verübte am Donnerstag (27.04.2023) in der Calwer Straße in Sindelfingen eine Sachbeschädigung. Zwischen 17.00 Uhr und 17.55 Uhr stand ein Dacia vor einem Hotel. Der Unbekannte schlug eine Delle in die Motorhaube und machte sich anschließend davon. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. ...

