POL-LB: L1127/Gemarkung Marbach am Neckar: Schwer verletzte PKW-Lenkerin durch Kollision mit Baum

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr kam der Hyundai einer 31-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig von der L1127 aus Affalterbach kommend in Richtung Marbach am Neckar ab und kollidierte sowohl mit einem Verkehrsleitpfosten als auch einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Die durch den Verkehrsunfall schwer verletzte PKW-Lenkerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Hyundai entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, sodass dieser abgeschleppt werden musste.

