POL-LB: BAB 81/Gemarkung Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch (19.04.2023) zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr einen am Straßenrand der Straße am "Am Gänsegarten" im Ortsteil Münchingen geparkten Mercedes. Mutmaßlich beim Rangieren hat der Unbekannte den geparkten Firmen-Van auf der Fahrerseite beschädigt und einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen ...

