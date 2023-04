Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (19.04.2023) zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Hallenbads am Marktplatz im Freiberger Ortsteil Beihingen geparkten Ford. Mutmaßlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte des geparkten Ford und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

