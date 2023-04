Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Über 30.000 Euro Schaden durch Verkehrsunfall bei Probefahrt

Ludwigsburg (ots)

Die Probefahrt eines 22-Jährigen endete mit seinem geliehenen BMW am Donnerstag (20.04.2023) gegen 17:30 Uhr in der Filsstraße in Asperg mit einem Verkehrsunfall von rund 32.000 Euro Sachschaden. Der 22-Jährige fuhr den BMW eines ortsansässigen Autohauses zur Probe und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem angrenzenden Zaun neben der Fahrbahn. An der Straßenlaterne und am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, am BMW wird der Schaden auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrkräften an die Unfallstelle aus.

