Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag brach ein noch unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Keltenstraße in Hochdorf ein. Zunächst hebelte der Unbekannte ein Fenster auf, so dass es ihm gelang, ins Innere des Geschäfts vorzudringen. Anschließend öffnete er vermutlich mit einem Trennschleifer einen Tresor und stahl das enthaltene Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

