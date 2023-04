Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Gottlieb-Daimler-Straße ein Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw Fiat und sein 64-jähriger Beifahrer befuhren die Gottlieb-Daimler-Straße, aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend. Auf Höhe eines Gärtnereiverkaufs wollte er nach links abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines Kraftrads Honda. Es kam zum Frontalzusammenstoß, in dessen Folge der Kraftradfahrer zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Die beiden Insassen des Pkw Fiat blieben hingegen unverletzt. An den Kraftfahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 17.000 Euro. Zur ärztlichen Versorgung waren ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr Sindelfingen befand sich ebenfalls vor Ort, um den dort auslaufenden Kraftstoff zu binden. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Gottlieb-Daimler-Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergung und Reinigung der Fahrbahn dauerte mit Fahrbahneinschränkungen bis 19:35 Uhr an.

