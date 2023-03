Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fußgängerampel umgefahren und zunächst geflüchtet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.03.2023, 23:34 Uhr

Ort: Zweibrücken, Fruchtmarktstraße SV: Ein 59-jähriger BMW-Fahrer, der mit seinem Pkw von der Lützelstraße kommend über die Kaiserstraße in Richtung Nardini-Klinikum fahren wollte, fuhr im Kreuzungsbereich Lützelstraße/Kaiserstraße/Fruchtmarktstraße/Bubenhauser Straße offenbar ungebremst gegen eine Fußgängerampel, die vollständig zerstört wurde. Trotz erheblicher Beschädigung an seinem Pkw setzte der 49-Jährige seine Fahrt fort. Er meldete sich rund 30 Minuten später telefonisch bei der Polizei, so dass ihn die Beamten überprüfen konnten. Dabei wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei dem 49-Jährigen festgestellt, aufgrund derer dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung sichergestellt. Der Schaden an der Fußgängerampel beträgt rund 2.000 Euro, der Schaden am Pkw des 49-Jährigen ca. 15.000 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell