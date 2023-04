Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfall auf der Landesstraße 1113

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von rund 30.000 Euro kam es am Mittwoch (19.04.2023) gegen 06:25 Uhr auf der Landesstraße 1113 bei Freiberg am Neckar. Ein 30-jähriger Nissan-Lenker befuhr die Landesstraße 1113 aus Richtung Großingersheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Einmündung Ruitstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden VW einer 29 Jahre alten Fahrerin und es kam zur Kollision. Durch die Kollision waren beide Fahrzeugen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 29-Jährige wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

