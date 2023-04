Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einbruch in der Hermannstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (19.04.2023) zwischen 05:00 Uhr und 12:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Hermannstraße ein. Mutmaßlich über eine aufgebrochene Wohnungstüre gelangten die Täter in die Wohnräume. Auch hier wurden drei abgeschlossene Zimmertüren vermutlich unter Gewalteinwirkung aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, die Ermittlungen zur entstandenen Schadenshöhe dauern an. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

