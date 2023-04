Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch 19:15 Uhr und Donnerstag 04:55 Uhr in der Straße "Im Seelach" in Schwieberdingen in eine Bäckereifiliale ein. Die Täter hebelten hierzu mutmaßlich eine Schiebetüre auf und gelangten so in den Verkaufsraum der Filiale. Im angrenzenden Büro durchwühlten die Täter die Spinde der Mitarbeitenden und klemmten zudem die Rauchmelder ab. Einen vorgefundenen Tresor sprengten die Täter augenscheinlich auf bevor sie unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die derzeit noch andauern. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell