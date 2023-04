Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Ärztehaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mitttwoch (18.04.2023) brachen noch unbekannte Täter in ein Ärztehaus in der Solitudestraße in Ludwigsburg ein. Gemäß den bisherigen Ermittlungen betraten die Unbekannten das Gebäude über einen der vorhandenen Zugänge. Anschließend schlugen sie die Eingangstüren von insgesamt drei Praxen im zweiten und dritten Obergeschoss ein. Mutmaßlich lösten sie hierdurch einen Einbruchsalarm aus. Das Gebäude wurde im weiteren Verlauf von Polizeibeamtinnen und -beamten umstellt und durchsucht. Es konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Ob die Täter etwas entwendeten oder sich ohne Beute wieder aus dem Staub machten, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens konnte abschließend ebenfalls noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

