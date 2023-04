Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 50.000 Euro ist die Bilanz eines Brandes, zu dem es am Dienstag (18.04.2023) gegen 11.40 Uhr in einer Vereinsgaststätte in der Aldinger Straße in Kornwestheim kam. Vermutlich dürfte es zunächst zu einem Feuer in einem Zwischendach oberhalb der Küche gekommen sein. Möglicherweise hatte sich Fett im Bereich der Dunstabzugshaube entzündet. Als ein Verantwortlicher diese Flammen über das Dach löschen wollte, kam es vermutlich zu einer Verpuffung und eine 60 Jahre alte Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Dunstabzugshaube bzw. des Herdes aufhielt, erlitt Brandverletzungen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die zwischenzeitlich alarmiert worden war, rückte mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus und konnte den Brand zügig löschen. Allerdings mussten hierzu Teile des Daches abgetragen werden.

