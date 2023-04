POL-LB: Asperg: Ford in Brand geraten

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag (18.04.2023) gegen 15.50 Uhr in der Neuffenstraße in Asperg ein PKW in Brand. Die 35 Jahre alte Fahrerin des Ford hatte zunächst bemerkt, dass sich ihr PKW während der Fahrt unruhig verhielt. Hierauf stoppte sie bei Verwandten in der Neuffenstraße. Kurz darauf bemerkte die 35-Jährige Rauch und bereits leichte Flammenbildung im Motorraum. Sie brachte ihr dreijähriges Kind aus dem Fahrzeug, während zeitgleich bereits die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften ausrückte, konnte das vollständige Ausbrennen des Ford nicht mehr verhindern. Umliegende Gebäude oder Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Ford wurde, nachdem die Löschmaßnahmen beendet waren, abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen.

