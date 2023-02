Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Verkehrsunfall - 30-Jähriger Motorradfahrer verletzt

Grefrath (ots)

Kein Zusammenstoß kann auch ein Unfall sein - diese Erfahrung mussten ein 30-jähriger Motorradfahrer und ein 55-jähriger Autofahrer, beide aus Kempen, am Dienstagabend machen. Gegen 19.30 Uhr bog der 55-Jährige mit seinem Auto vom Bleichweg aus nach links auf die Mülhausener Straße in Richtung Zentrum ab. Als er bereits vollständig abgebogen war, bemerkte er, dass auf der Mülhausener Straße der Motorradfahrer stürzte. Dieser war unterwegs in Richtung Ostumgehung gewesen und hatte gebremst, als er das abbiegende Auto sah. Bei diesem Bremsversuch stürzte er mit seiner Maschine und wurde leicht verletzt. Zeugen haben ausgesagt, dass der Motorradfahrer nach ihrer akustischen Wahrnehmung mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Es soll nun unter anderem festgestellt werden, wie die Geschwindigkeit des Motorrads tatsächlich war und inwieweit sich dies auf den Verlauf des Unfallgeschehens ausgewirkt hat. Die Ermittlungen dauern an. /hei (174)

