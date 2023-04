Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 50-Jährige legt sich mit Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird sich eine 50 Jahre alte Frau verantworten müssen, die sich in der Nacht zum Mittwoch (19.04.2023) mit Polizistinnen und Polizisten angelegt hat. Ein Taxifahrer hatte die Polizei gegen 23.45 Uhr verständigt, da die Frau, die vermutlich Alkohol konsumiert hatte, mit einem PKW davonfahren wollte. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten, die sie hierauf in der Heinrich-Lanz-Straße in Münchingen kontrollieren wollten, verhielt sich die 50-Jährige aufbrausend und uneinsichtig. Da sie allerdings einen stark alkoholisierten Eindruck machte, sollten die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt werden, um eine mögliche Fahrt zu verhindern. Hierauf schlug die Frau einem Beamten in Gesicht. Aufgrund ihres Verhaltens sollte sie in Gewahrsam genommen werden, worauf sich ihre Aggressivität steigerte und sie sich heftig gegen das Anlegen der Handschließen wehrte. Sie musste letztlich zu Boden gebracht werden und beleidigte währenddessen alle Einsatzkräfte auf das Übelste. Während der Widerstandhandlungen erlitten drei der Einsatzkräfte leichte Verletzungen. Die Frau musste schließlich bis Mittwochmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen bleiben.

