Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr Konstanz) Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Blechschaden bei Unfall (25.06.2022)

Steißlingen (ots)

Insgesamt rund 5.000 Euro Blechschaden und ein leicht verletzter Motorradfahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagmittag, gegen 11 Uhr, auf der Landesstraße 223 zwischen Singen und Steißlingen passiert ist. Ein 63-jähriger Mann mit einem Suzuki Splach Magyar war auf der Landesstraße 223 unterwegs. Auf Höhe des Industriegebietes Steißlingen wollte der Suzuki-Fahrer im dortigen Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung Steißlingen verlassen. Da auf einer Zwischeninsel ein Radfahrer stand und der Autofahrer diesen den Übergang gewähren wollte, verringerte der 63-Jährige seine Geschwindigkeit. Ein hinter dem Suzuki fahrender 51-jähriger Motorradfahrer bremste daraufhin so stark seine Kawasaki ab, dass er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der 51-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. An der Kawasaki entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

