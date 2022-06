Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/ Lkr. Konstanz) Autofahrerin wird von der Sonne geblendet - Totalschaden (25.06.2022)

Gottmadingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Opel Corsa einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat. Eine 43-jährige Fahrerin des Opel Corsa wollte den Parkplatz über die Anlieferung des Discounters verlassen. Die tiefstehende Sonne blendete die Autofahrerin. Die Frau fuhr gegen einen massiven Steinblock und prallte im weiteren Verlauf gegen die Halterung der dort befindlichen Zufahrtsschranke. Der Steinblock wird durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen und auf die Seite geschleudert. An der Schranke entstand ebenfalls ein Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Opel auf eine Höhe von rund 2.000 Euro. Die Höhe der Sachschäden an der Skulptur und an der Schranke sind noch nicht bekannt.

