Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Unfall führt zu Sperrung der Fellbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Mehr als eineinhalb Stunden musste die Fellbacher Straße in Neckarrems nach einem Unfall am Mittwochmorgen (18.04.202), gegen 05.30 Uhr, gesperrt werden. Ein 69 Jahre alter BMW-Lenker, der einen 40 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte, wollte im Bereich einer leichten, ansteigenden Rechtskurve trotz Überholverbots einen noch unbekannten Radfahrer überholen, der in Richtung Fellbach unterwegs war. Hierbei übersah er vermutlich zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge. Der 69-Jährige, der bereits zum Überholen angesetzt hatte, versuchte, wie auch der entgegenkommende 41-jährige VW Golf-Lenker, noch auszuweichen. Aber es gelang beiden nicht mehr eine Kollision zu verhindern. Der hinter dem Golf fahrende 33 Jahre alte VW Polo-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß ebenfalls mit dem BMW zusammen, worauf sich beide PKW drehten und die Fellbacher Straße in beide Richtungen blockierten. Der 69 Jahre alte Mann und der 33-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW Golf blieb fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Da die Fellbacher Straße zu Unfallaufnahme gesperrt werden musste, wurde der ankommende Verkehr über Waiblingen-Hegnach umgeleitet. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet insbesondere den noch unbekannten Radfahrer sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell