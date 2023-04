Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem noch unklaren Unfallhergang am Mittwoch (19.04.2023) gegen 14:30 Uhr im Bereich der Gartenstraße und der Schillerstraße in Gäufelden sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 41-jährige Dacia-Lenkerin befuhr die Gartenstraße in Richtung Mozartstraße. Im Einmündungsbereich zur Schillerstraße galt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Aus der Schillerstraße kam zeitglich ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer angefahren und wollte in die Gartenstraße einbiegen. Um einen möglichen Zusammenstoß mit dem Dacia zu vermeiden, bremste er sein Pedelec stark ab. Hierbei verlor er mutmaßlich die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der 55-Jährige schwere Verletzungen zu, er wurde durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Dacia. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere werden die Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Dacia fuhren und den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten, gebeten sich zu melden.

