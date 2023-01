Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Zwei Autos im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Zwei Autos gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier unbekannter Krimineller. Hierbei machten sie sich an einem schwarzen Chevrolet, der im Stadtteil Georgenhausen in der Straße "Am Eberling" abgestellt war, zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in den Innenraum und entwendeten nach jetzigem Stand mehrere Spanngurte. Auch in Zeilhard geriet ein roter Smart in das Visier der Kriminellen. Der Wagen war in der Straße "Am Mühlbach" abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein. Ob die Taten zusammenhängen, muss noch ermittelt werden. Beide Fälle wurden der Polizei am Montagmorgen (9.1.) gemeldet. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell