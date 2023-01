POL-ERB: Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) - Pech hatte ein 56-jähriger Autodieb aus dem Rhein-Neckar-Kreis, als er am Montagabend (09.01.) gegen 23:00 Uhr auf der B38 zufällig auf eine Kontrollstelle der Polizei Heppenheim traf. Als der Pkw kontrolliert werden sollte, gab der Mann Gas und flüchtet auf der Bundesstraße in Richtung Mörlenbach. Im Rahmen der Verfolgung verunfallte er schließlich in der Schulstraße in Mörlenbach, wobei der Pkw, als auch ein Streifenwagen beschädigt wurden. ...

mehr