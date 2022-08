Polizeidirektion Hannover

POL-H: Spiel und Spaß für Groß und Klein - Kindersommerfest für den guten Zweck in Kronsberg

Der Arbeitskreis Kinder und Jugend Kirchrode-Bemerode-Wülferode und die Kinderschutzallianz lassen am Montag, 22. August 2022, das diesjährige Kindersommerfest steigen. Große und kleine Besucher sind herzlich eingeladen, auf dem Gelände des "kronsberg life tower e. V." einen schönen Sommertag mit buntem Kinderprogramm zu feiern. Los geht es ab 15:00 Uhr!

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf viele Attraktionen freuen und sich unter anderem an einem 15 Meter hohen Kletterturm ausprobieren oder an einem Glücksrad drehen und mit etwas Glück ein personalisiertes Trikot von Hannover 96 gewinnen. Beim Torwandschießen wird die Geschicklichkeit der Besucherinnen und Besucher unter Beweis gestellt und der härteste Schuss ermittelt. Ab 16:00 Uhr präsentiert sich die Präventionspuppenbuhne der Polizei mit Tipps für den richtigen Umgang mit Wut. Für den kleinen Hunger gibt es eine bunte Auswahl an Speisen und Getränken.

Gestärkt geht es dann um 18:00 Uhr zu einem Benefiz-Fußball-Spiel. Unter dem Motto "Polizei und Jugend für die Kinder" treten zwei gemischte Auswahlmannschaften, bestehend jeweils aus Jugendlichen und Polizeibeamten, gegeneinander für einen guten Zweck an. So wird der "Kinder-Kronsberg-Cup", ein Fußballturnier für Kinder, das Anfang 2023 stattfinden soll, sinnvoll unterstützt.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Anfahrt: Mit der Stadtbahn der Linie 6 bis zur Haltestelle Feldbuschwende.

Über den Arbeitskreis Kinder und Jugend Kirchrode-Bemerode-Wülferode: Bei dem Arbeitskreis Kinder und Jugend Kirchrode-Bemerode-Wülferode handelt es sich um ein Netzwerk aus verschiedenen Einrichtungen und Organisationen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Fachkräfte im Stadtbezirk. Im Netzwerk sind unter anderem das Jugendzentrum Bemerode, die Kinderschutzallianz, die Butze 22, das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover, der Jugendmigrationsdienst Diakonisches Werk, das Kultur- und Stadteilzentrum KroKus, die Schulsozialarbeit IGS Kronsberg, der "kronsberg life tower e.V.", das Krokulino, der CVJM Hannover e.V. und viele weitere Einrichtungen und Institutionen vertreten.

