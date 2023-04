Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fahrzeug in der Schulstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (19.04.2023) zwischen 07:40 Uhr und 10:45 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz einer Grundschule in der Schulstraße in Marbach am Neckar geparkten Ford. Die Täter zerkratzten hierbei mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand die komplette Fahrerseite des Fahrzeugs und verursachten einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar zu wenden.

