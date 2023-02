Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ilmenau (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung am Samstag, 18.02.2023, gegen 18.00 Uhr, im Bereich eines Einkaufsmarkts am Mühltor. Ein 27-jähriger soll anlasslos von Personen aus einer Gruppe Unbekannter geschlagen und getreten worden sein. Zuvor kam es zwischen den Personen zu einer verbalen Streitigkeit. Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unbekannten sollen "südländischer Herkunft gewesen sein, ca. 175 bis 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schwarze Kapuzenpullover" getragen haben. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0046516/2023 entgegengenommen. (ah)

