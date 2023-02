Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche

Gotha (ots)

Vergangenes Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Büroräume. Aus Räumen einer Fluss-Meisterei im Grünen Weg entwendeten Unbekannte geringe Mengen Bargeld, einen Akkuschrauber und ein Mobiltelefon. In der Harjesstraße betraten Unbekannte die Räume einer Krankenkasse und entwendeten einen Laptop. Aus Büroräumen der Stadtwirtschaft in der Eschleber Straße wurden geringe Mengen Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die jeweils verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell