LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht zum 19.02.2023 traten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Rohrbachstraße an zwei Pkw Außenspiegel ab. Dabei entstand an dem VW und dem Peugeot ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Gotha sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Entgegennahme der Hinweise unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0046787/2023. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

