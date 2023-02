LPI-GTH: Umfangreiche Suchmaßnahmen - Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Zeugen sucht die Gothaer Polizei zu einem versuchten Einbruch in ein Gebäude in der Blumenbachstraße in der Nacht vom 18. zum 19. Februar. Unbekannte hatten versucht eine Haustür und eine Glasschiebetür aufzuhebeln, was aber misslang. Hinweise werden unter der Rufnummer 03621/781124 unter Angabe der BEzugsnummer 0046794/2023 entgegen genommen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

