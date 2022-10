Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluchten in Holle und Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle / Bockenem (ste) - Am 29.09.2022, ist es im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Kundenparkplatz in der Bindersche Straße 31188 Holle gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert womöglich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß in der Parklücke geparkten VW Caddy an der linken Seite. Anschließend entfernt sich der oder die Verursacher/in unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Am 29.09.2022, ist es im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 11:50 Uhr, in der Bürgermeister-Sander-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert womöglich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Hyundai an der linken Seite. Anschließend entfernt sich der oder die Verursacher/in unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell