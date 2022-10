POL-HI: Audi beidseitig mit spitzen Gegenstand zerkratzt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Harsum - Hönnersum (TK) Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 29.09.2022, 15.00 Uhr, bis Freitag, 30.09.2022, 07.00 Uhr, in eine Scheune in der Straße An der Wurth ein. In der Scheune bauten sie aus zwei dort geparkten Traktoren die technische Ausrüstung der GPS-Steuerung aus und entwendeten diese. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10800 Euro. Zeugen, die in diesem ...

