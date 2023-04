Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Schmorbrand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt 25 Wehrleute rückten am Donnerstag gegen 19.40 Uhr mit vier Fahrzeugen in die Brandgasse in Aidlingen aus, nachdem es in einem Wohnhaus zu einem Schmorbrand gekommen war. Möglicherweise könnte es in Zusammenhang mit Bauarbeiten in der Tiefgarage zu einem Wassereintritt in einen Sicherungskasten im Haus gekommen sein. Dies könnte dazu geführt haben, dass es in dem Sicherungskasten zu kokeln begann. Alle Personen, die sich in dem Haus befanden, konnten es über das verrauchte Treppenhaus verlassen. Eine 20 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Schmorbrand und belüfteten das Treppenhaus anschließend. Ein Fachmann kümmerte sich um vorläufige Wiederinbetriebnahme des Sicherungskastens. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in das Haus zurückkehren. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

