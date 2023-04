Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zahlreiches Werkzeug von zwei Großbaustellen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (19.04.2023) 18:00 Uhr und Donnerstag (20.04.2023) 06:30 Uhr auf zwei Großbaustellen im Thomas-Alva-Edison-Ring sowie im Heinrich-Hertz-Ring in Marbach am Neckar mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 12.000 Euro. Zwei Container, die auf den Baustellengeländen aufgestellt und mit jeweils einem Vorhängeschloss gesichert waren, wurden mutmaßlich durch die unbekannten Täter aufgebrochen. In diesen lagerten die Arbeitsgeräte wie Schweißbrenner, Lasermessgeräte und Bohrmaschinen in zwei Stahlkisten, die ebenfalls verschlossen und durch die Täter vermutlich aufgebrochen wurden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

