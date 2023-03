Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag kam es auf der Meppener Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, zu dem nun Zeugen gesucht werden. Der Fahrer eines grauen Mercedes war gegen 11.10 Uhr auf der L62 in Richtung Aschendorf unterwegs. Als er die dortige Kreuzung in Richtung B70 überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW, der die B70 in Richtung Dörpen befuhr. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zum Unfallzeitpunkt fanden an der entsprechenden Ampelanlage Wartungsarbeiten statt. Zeugen des Unfalls werden gebenden, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

